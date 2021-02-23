«Музыка нас связала…» Слова из известной песни стали лейтмотивом праздничного концерта для всех мужчин Мозыря. Музыкальный подарок ко Дню защитника Отечества по традиции звучал с главной сцены – Городского Дворца культуры. Музыкальные номера подготовили учителя и ученики «Мозырской детской школы искусств № 2». В этом году был полностью изменен формат концерта. Сценарий был выстроен по блокам и посвящен воинам, солдатам, мужчинам разных эпох. Каждый концертный номер сопровождался красочной заставкой на большом экране. А еще звучали самые теплые и искренние слова для самых лучших мужчин Беларуси – мозырян.

Эти поздравления от Елены Федоровны Павлечко и Галины Михайловны Кудиной аккумулировали пожелания всех женщин города для своих защитников. И прекрасное к ним дополнение – творческие номера концертной программы.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ