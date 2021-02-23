«Музыка нас связала…» Слова из известной песни стали лейтмотивом праздничного концерта для всех мужчин Мозыря. Музыкальный подарок ко Дню защитника Отечества по традиции звучал с главной сцены – Городского Дворца культуры. Музыкальные номера подготовили учителя и ученики «Мозырской детской школы искусств № 2». В этом году был полностью изменен формат концерта. Сценарий был выстроен по блокам и посвящен воинам, солдатам, мужчинам разных эпох. Каждый концертный номер сопровождался красочной заставкой на большом экране. А еще звучали самые теплые и искренние слова для самых лучших мужчин Беларуси – мозырян.
Эти поздравления от Елены Федоровны Павлечко и Галины Михайловны Кудиной аккумулировали пожелания всех женщин города для своих защитников. И прекрасное к ним дополнение – творческие номера концертной программы.
Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ
«Музыка нас связала…». Слова из известной песни стали лейтмотивом праздничного концерта для всех мужчин Мозыря
«Музыка нас связала…» Слова из известной песни стали лейтмотивом праздничного концерта для всех мужчин Мозыря. Музыкальный подарок ко Дню защитника Отечества по традиции звучал с главной сцены – Городского Дворца культуры. Музыкальные номера подготовили учителя и ученики «Мозырской детской школы искусств № 2». В этом году был полностью изменен формат концерта. Сценарий был выстроен по блокам и посвящен воинам, солдатам, мужчинам разных эпох. Каждый концертный номер сопровождался красочной заставкой на большом экране. А еще звучали самые теплые и искренние слова для самых лучших мужчин Беларуси – мозырян.