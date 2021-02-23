Мужчины в белых халатах принимали поздравления с Днем защитника Отечества

Мужчины-медики сегодня принимали поздравления. От имени всех женщин района врачей и медбратьев поздравили глава района Елена Павлечко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко, председатель Совета депутатов Галина Кудина и, конечно, главный врач Мозырской центральной поликлиники Наталья Тишкова. Кроме теплых слов мужчин ждал и творческий подарок.

Во дворе городской больницы многолюдно. Февральскую серость раскрашивают яркие шары и многочисленные улыбки. На ступеньках собралась мужская часть медицинского коллектива. Не вся, конечно. Кто-то дома после дежурства, кто-то на рабочем месте. Поздравить сильную половину приехали первые лица района. Председателю райисполкома Елене Павлечко первой предоставили слово.

Как известно у Мозырской власти – женское лицо. От имени депутатов разных уровней врачей поздравили Галина Кудина, председатель Мозырского Совета депутатов, и Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Всего в Мозырской медицине работает 118 мужчин. Это примерно 3% от общего числа занятых в профессии. Но чем меньше мужчин, тем больше им внимания. Сильную часть своего коллектива поздравила и главный врач Мозырской центральной поликлиники Наталья Тишкова. Активные представительницы Белорусского Союза женщин тоже не остались в стороне от поздравлений. Хмурый зимний день они осветили яркими лучами солнца и согрели теплыми словами в адрес сильных представителей самой гуманной профессии на земле. К поздравлениям присоединились и ребята из «Палескай зорачки». Яркий, масштабный флэшмоб и искрение поздравления. Мужчины в белых халатах по праву принимают поздравления с Днем защитника Отечества, ведь стоять на защите здоровья – это самая ответственная миссия. Кроме того, каждому представителю благородной профессии вручили подарок от Мозырского исполкома и Союза женщин.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ