Минус Махновичи и Антоновка. В Гомельской области 83 населенных пункта исключены из зоны радиоактивного загрязнения

В Гомельской области 83 населённых пункта исключили из списка, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 февраля было опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале. В частности, в обновлённом «чернобыльском» списке нет Речицы — районного центра, в котором проживают почти 66 тысяч человек, а также Рогачёва с населением в 35 тысяч. В Мозырском районе в зоне радиоактивного загрязнения находились 39 населенных пунктов. Новым постановлением из нее исключены деревня Антоновка Каменского сельского совета и агрогородок Махновичи. Сам Мозырь исключили из так называемой грязной зоны еще в 2010 году. Напомним, что для людей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, предусмотрены определённые льготы.