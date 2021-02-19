Информационную встречу с жителями Махновичского сельского совета провела Галина Кудина, председатель Мозырского районного совета депутатов. Галина Михайловна, как непосредственный участник Всебелорусского народного собрания, поделилась впечатлениями о встречи, озвучила главные постулаты народного форума.

Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем Мозырского районного Совета депутатов Галиной Михайловной Кудиной встретилась с населением Махновичского сельского Совета. Главная тема – итоги проведения VI Всебелорусского народного собрания, делегатом которого являлась Галина Михайловна. Она подчеркнула, ее работа связана с людьми, и ей не безразлично, как будет жить общество в предстоящие годы. На Всебелорусском собрании обсуждались самые актуальные проблемы.Галина Кудина рассказала участникам информационной группы о том, что на всебелорусском собрании состоялся действительно конструктивный диалог руководства нашей страны с народом. Отрадно и то, что на собрании был охвачен спектр вопросов, которые волнуют различные слои общества: экономика, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, значительное внимание было уделено молодежи. Рассказ делегата был довольно подробный и интересный. А после сельчане задали членам информационно-пропагандистской группы волнующие вопросы. Напомним, в ее состав входят представители управления по труду, занятости и социальной защите, отдела образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной и других сфер Мозырского района.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ