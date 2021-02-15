Итоги работы за 2020-й год подвели в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии

В 2020-м году колоссальная нагрузка легла на плечи не только врачей, но и эпидемиологов, гигиенистов, лаборантов. В Мозырском ЦГЭ подвели итоги работы за прошедшие 12 месяцев. Собрание по этому поводу получилось камерным: сказалась эпидемиологическая обстановка. Свою оценку труду и достижениям мозырян дал главный санитарный врач Гомельщины Сергей Белый.

Напряженная работа, без выходных и праздников, не осталась не замеченной и на местном уровне. Всему коллективу зонального центра вручили благодарственное письмо от Мозырского райисполкома. А отдельным сотрудникам – почетные грамоты.

Прошедший год среди мозырян отметился уменьшением количества таких заболеваний, как скарлатина, оспа, менингит, сальмонелез. Отмечено снижение по ВИЧ-инфицированным и туберкулезу. В то же время, выросло число заболевших ОРВИ, коклюшем, чесоткой, педикулезом. Кроме надзора за инфекционной заболеваемостью, специалисты зонального центра продолжают контроль за обеспечением населения качественной питьевой водой, безопасным продовольственным сырьем и товарами, организацией питания и обучения детей, санитарным содержанием населенных пунктов и объектов, созданием благоприятных условия труда на предприятиях.

И, конечно, максимальные силы коллектива зонального центра в 2020-м году были брошены на профилактику COVID-19. Именно здесь первыми в Полесском регионе начали делать ПЦР-тесты. Причем материал для исследования в Мозырь везут с пяти близлежащих районов: Петриковского, Ельского, Житковичского, Лельчицкого и Наровлянского. Лаборатория Мозырского зонального ЦГЭ в ближайшее время примет участие в проекте «Путешествую без COVID-19». Он реализуется на пространстве ЕврАзЭС по инициативе Евразийского банка развития.

Главные задачи санитарно-эпидемиологической службы на год текущий — дальнейшее проведение необходимых мероприятий в целях обеспечения стабильной эпидемиологической ситуации и предупреждения распространения инфекционных болезней.

Екатерина Юрченко, Светлан Грудько, Олег Фицнер. ТКМ