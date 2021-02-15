15 февраля в Беларуси – День памяти воинов-интернационалистов. Сегодня вспоминают о людях, которые принимали участие в сложной афганской войне, длившейся 9 лет. На Кургане Славы возле памятного знака традиционно прошел торжественный митинг.

15 февраля 1989 года закончилась девятилетняя война в Афганистане, в этот день воевавшие военнослужащие вернулись на Родину. Последними вышли с афганской территории спецназовцы и пограничники, прикрывавшие вывод войск. Служили в Афганистане представители всех республик, в том числе и белорусы, в том числе и мозыряне. Сегодня многие из них пришли на Курган Славы к памятному знаку. В руках красные гвоздики. В память о тех солдатах, которые домой вернулись в цинковом гробу. Они служили в Афганистане, они видели, что такое война, жесткая, бескомпромиссная. Они выполняли свою воинскую обязанность, интернациональный долг, для них такое словосочетание как «боевой товарищ» — это особое понятие. Дружба, которая зародилась под палящим солнцем Афганистана, пронесена сквозь годы. Сегодня в мозырской организации воинов-интернационалистов состоит 12 участников боевых действий в Египте, 265 участников боевых действий в Афганистане, самому старшему из них 72, это полковник медицинской службы в отставке Павел Иванович Марченко. У каждого из них свой Афганистан.

Мозырские воины-интернационалисты на Кургане Славы у памятного знака встречаются трижды в год: 25 декабря, когда советские войска вошли в Афганистан; 15 февраля – в день окончания девятилетней войны и 2 августа – на день ВДВ.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ