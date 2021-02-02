Итоги работы отрасли медицины за 2020

Об итогах работы организаций здравоохранения Мозырщины в 2020 году говорили на неделе. На рабочем совещании присутствовал замначальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, а также руководители районных медучреждений. Врачи, без преувеличения, стали главными героями последних 12-ти месяцев. Примечательно, даже в самый острый период распространения COVID-19 система здравоохранения работала четко, слаженно, смогла переориентироваться на борьбу с вирусной угрозой без ущерба другим направлениям. Все также медики продолжали бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Проводилась работа по укреплению материально-технической, обновлялось высокотехнологичное оборудование. Стоит сказать, что за 2020 год на мозырской земле родились 1260 детей, показатель рождаемости – 9,5 на тысячу населения. В структуре смертности, по-прежнему, преобладают болезни системы кровообращения (от них умерло больше 70-ти процентов пациентов), новообразования, а также травмы и отравления.