История Назара Бобеха. Продолжение

Робкий стук в дверь «паспортного стола», и в помещение заходит миловидная женщина в защитной маске. От обычного посетителя ее отличает, пожалуй, лишь уставший грустный взгляд: последние дни для мозырянки Ольги Бобех вышли особенно напряженными и волнительными: сначала пришла потрясающая новость о закрытии срочного сбора на лечение сына Назара в Испании. Затем – срочное оформление документов, визы и прочая бумажная волокита. В которой, тем не менее, важна каждая мелочь.

Сегодня Ольга получила новый паспорт. И вместе с ним – еще один подарок от неравнодушных мозырян: сотрудники районного отела милиции собрали средства, которые должны компенсировать часть расходов на оформление важных документов. Мама Назара признается, семья не ожидала, что сбор завершится в рекордные сроки.

Дополнительный вклад в сбор для Назара на днях сделали и мозырские нефтепереработчики. Заводчане организовали благотворительную тренировку в помощь мальчику. Взносы внесли не только спортсмены-участники, но и те, кто не смог присоединиться к забегу. Через несколько дней Назар с мамой отправятся в испанскую клинику. От лица всех мозырян мы хотим сказать: «Здоровья и удачи тебе, малыш!».