За 15 дней этого года белорусы получили более 2 тысяч гололедных и холодовых травм. Только в Гомельской области зарегистрированы 142 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 137 пострадавших. В больницы госпитализированы 15 человек. Обморозить можно различные части тела — стопы, кисти, пальцы, ушные раковины. Если почувствовали, что что-то не так, нужно для начала укрыться от холода, а дальше помогут простые, но незамедлительные действия. Согрейте руки, спрятав их в подмышках. Если обморожены уши или участки лица, согрейте эти места, прикрыв их руками в теплых и сухих перчатках. Другие пострадавшие участки –нос, щеки, можно согревать теплыми ладонями. Никогда не растирайте пораженные участки кожи снегом. Если есть риск повторного обморожения, не допускайте поражения уже пострадавших участков, надежно их укройте. Если при согревании обмороженных участков чувствительность в них не возвращается, обратитесь за неотложной медицинской помощью.