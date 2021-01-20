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Рубрика: Новости

Прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозыря Сергеем Кравченко пройдет 28 января

20 января 2021, 19:24

28 января 2021 года с 9 до 10 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с главным государственным санитарным врачом Мозырского района Сергеем Владимировичем Кравченко. Позвонив в указанное время по телефону 253875, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

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