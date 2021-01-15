«Рождественская Архиерейская ёлка» в Мозырском драматическом театре

Первый этап благотворительного мероприятия «Рождественская Архиерейская ёлка» состоялся в Мозырском драматическом театре. Традиционно организатором праздника выступили епархиальный отдел по работе с молодёжью и отдел религиозного образования и катехизации. Праздник собрал около 200 детей из многодетных и малоимущих семей из разных районов епархии.

Традиционные хороводы вокруг празднично украшенной елки, чтение стихов главному новогоднему волшебнику и, самое главное, – концерт на театральной сцене. Ко всем собравшимся со словами напутствия и поздравлений обратился епископ Леонид.

Владыка Туровский и Мозырский вручил награды и памятные подарки победителям Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Кульминационным моментом праздничного мероприятия стал премьерный спектакль Мозырского драматического театра – музыкальная сказка «Хрустальный башмачок» по пьесе писательницы Тамары Габбе в постановке главного режиссёра театра Романа Цыркина. Сказка о бескорыстии, доброте и справедливости. В завершение всем маленьким зрителям, посетившим Архиерейскую ёлку вручили сладкие подарки.