Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять акций по бесплатному консультированию

Белорусские нотариусы в 2021 году проведут пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты. Обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 15 марта, 7 мая, 2 июля, 14 октября и 3 декабря. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро. Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и других памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции, Дня Победы, Дня Независимости, Дня матери и Дня юриста в Беларуси. Обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом. Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».