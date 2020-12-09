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Рубрика: Новости

В деревни Бибики в результате пожара погиб мужчина

9 декабря 2020, 19:51

Утром 4 декабря в службу спасения поступило тревожное сообщение – горит жилой дом в деревне Бибики Мозырского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки, работники МЧС обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, они передали его медикам, которые констатировали его смерть. Впоследствии оказалось, что погибший – это хозяин дома, пенсионер, проживал один. По словам соседей, мужчина любил выпить и покурить.
Скорее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели призывают отказаться от опасной привычки курить в постели и соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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