В деревни Бибики в результате пожара погиб мужчина

Утром 4 декабря в службу спасения поступило тревожное сообщение – горит жилой дом в деревне Бибики Мозырского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки, работники МЧС обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, они передали его медикам, которые констатировали его смерть. Впоследствии оказалось, что погибший – это хозяин дома, пенсионер, проживал один. По словам соседей, мужчина любил выпить и покурить.

Скорее всего, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели призывают отказаться от опасной привычки курить в постели и соблюдать правила пожарной безопасности в быту.