Накануне праздников МЧС традиционно инициирует акцию «Безопасный Новый Год!»

Как безопасно установить новогоднюю елку? Что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка? Почему не стоит играть на льду? Как не замерзнуть в сильный мороз? Почему от курения в постели в нетрезвом состоянии до гибели в огне – один шаг? Что делать, если чрезвычайная ситуация все же произошла? Обо всем этом расскажут не только люди в форме, но и ребята из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных в рамках акции «Безопасный Новый год». Мероприятие пройдет в 4 этапа, во время которых запланировано проведение профилактической работы с интерактивными беседами по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, демонстрацией фильмов и роликов по данной тематике.