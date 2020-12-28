Уникальная техника выполнения, нестандартные материалы. Конкурс «Мозырьпромстроя» на лучший арт-объект

На входе в административное здание «Мозырьпромстроя» гостей встречает живая елка. Только вместо привычной кадки, она лесная красавица расположилась в чОппере. Автор работы признается, мотоциклы особой слабостью для него не являются. А четкая идея арт-объекта пришла в голову уже в процессе его изготовления.

Ель верхом на мотоцикле – лишь одна из работ, представленных на конкурс арт-объектов. Его итоги подвели на «Мозрьпромстрое» в канун праздников. Проявить свой креатив и безграничную фантазию в полной мере смогли представители каждого структурного подразделения. А само творческое состязание приурочили к 50-летию предприятия.

Уникальная техника выполнения, нестандартные материалы. Как оказалось, у фантазии строителей предела нет. В центре внимания, конечно же, проекты коттеджей, таунхаусов и других зданий, возводимых предприятием. Не забыли авторы добавить детали, рассказывающие о полувековой истории «Мозырьпромстроя». А яркие акценты расставили с помощью нарядных елочек и новогоднего декора.

Как принято в большой дружной семье, по результатам конкурса проигравших не было. Каждый участник получил памятные дипломы и награды. А работы пополнят творческую коллекцию предприятия.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ