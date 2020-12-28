«Наши дети» в 34 детском саду Дружная команда Мозырьсоли выступила в роли доброго волшебника

Считанные дни остаются до Нового года. Сегодня очередную порцию веры, надежды и чуда получили малыши 34 детского сада. В роли доброго волшебника выступила дружная команда Мозырьсоли.

Мы не можем изменить многое в жизни, но мы можем изменить настроение, сделать себя и других чуточку счастливее. Накануне Нового года решили мозырские солевики, запаслись подарками, хорошим настроением, конечно же, захватили веселого Лосика, символа предприятия, его друга Тигра, и оправились в гости к своим подопечным, воспитанникам 34 детского сада.

Солевики, в рамках акции «Наши дети», стали добрыми волшебниками для малышей из многодетных семей. Уверены, на следующий год сладких подарков привезут больше. Секрет уверенности отнюдь не волшебный. Официально прописан в коллективном договоре.

Самое доброе время в году уже наступило. Но сладкие подарки и игрушки каждому ребёнку – далеко не главная цель марафона добра.

А тем временем под елкой разворачивалось новогоднее действо. Зимушка-зима шалила. Снеговик знал секрет, Тигр и Лосик сами веселились и малышей развлекали, и все вместе ждали Деда Мороза. Конечно же, с подарками. И какой же утренник без стихов. Наперебой и взахлеб, четко и не очень, но абсолютно искренне.

И сколько бы лет ни прошло, то старание, с каким рассказывали стихи Деду Морозу, не забывается. Как не забывается и то, как в детстве сильно хотелось куклу или машинку.

Желания малышей из 34 детского сада растопят сердце и воспитателей, и солевиков, и доброго Деда Мороза, и главных исполнителей желаний – родителей. А по-другому и быть не может, ведь это – «Наши дети». Акция добра продолжается. А о том, что эти малыши были ее участниками, они обязательно вспомнят. Через много лет взглянув на фотографию. Загляните и в свой альбом, наверняка на одном из снимков вам улыбается милая снежинка или заяц, которые искренне верили в чудо! Вспомните и улыбнитесь!