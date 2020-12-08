Стартует областной молодежный конкурс патриотической фотографии «Сердцем хранимая, сердцем любимая!»

Гомельской областной музей военной славы объявил о начале областного молодежного конкурса патриотической фотографии «Сердцем хранимая, сердцем любимая!». Участниками могут стать молодые граждане в возрасте от 14 до 31 года, проживающие в Гомельской области. Присылайте фотоснимки с комментарием в номинации: «Малая родина — место мужества и славы», «Служу, люблю, защищаю», «Не словом, а делом». Конкурс пройдет в 2 этапа: до 18 декабря можно подать заявку на почту [email protected], затем организаторы подведут итоги и уже 22 декабря наградят победителей.