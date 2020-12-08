Новогодние сувениры из глины с особым характером и харизмой от фабрики художественных изделий

Сувениры из глины с особым характером и харизмой. Так можно охарактеризовать продукцию Мозырской фабрики художественных изделий. Традиционно предприятие еще летом начинает готовиться к Новому году, потому что эти изделия пользуются особым спросом, особенно среди тех, кто любит качество, оригинальность и ручное исполнение.

В цехе керамики Мозырской фабрики художественных изделий кипит работа. В руках работников податливая глина превращается в маленькие и большие сувенирные шедевры, акцент, в том числе, и на новогоднюю продукцию. Творить в этом направлении начали уже несколько месяцев назад, здесь уместно вспомнить про сани, которые стоит готовить летом. Деды Морозы, снеговики, и, конечно бычки, символ 2021 года, разъезжаются по магазинам по всей Беларуси. Заявки делают торговые объекты Гомельской области и даже столицы. В фирменном магазине, который при фабрике, тоже представлен широкий ассортимент, причем, это не только новогодняя атрибутика, но и зимняя коллекция сувениров, которыми можно не только любоваться, но и использовать в быту.

А это Диана Мальцева. Яркая девушка воплощает такие же яркие, как и сама, авторские идеи. Их Диана буквально переносит через себя. Творчество и оригинальность равнодушия не терпят.

Вместе с Дианой в этом году пришли 4 молодых специалиста, все они выпускники Бобруйского государственного колледжа имени Ларина. Девушки и один парень, знакомые еще по учебе, сейчас работают в одной команде. Придумывают новые модели, дорабатывают старые.

Накануне прошлого Нового года глиняные символы 2020 разлетелись как горячие пирожки. Осталось только несколько изделий. Как допустим эти крысы-свистульки, у которых выражение мордочки как бы намекает на то, что 2020 будет непростым. Сейчас изготавливаются разнообразных бычков, символов наступающего. Самый маленький высотой 3 сантиметра, самый большой, белорусский Зубр-копилка, около 20. А есть, как говорится, хит на все времена. Эти влюбленные милые вороны востребованы во все поры года.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ