Сельский участковый Вадим Рогович

На селе свои устои жизни. Здесь знают соседей и все о соседях, на чужаков смотрят подозрительно. Административную власть олицетворяет сельисполком, образование – школа, здравоохранение – фельдшерско-акушерский пункт, торговлю – магазин, а представитель закона – это участковый.

Вадим Рогович участковым работает с 2008 года, последние несколько лет в Мозырском РОВД. Обхват его территории – это 4 сельсовета: Прудковский, Слободской, Скрыгаловский и самый отделенный Осовецкий. Жизнь в городе и деревне отличается. Город больше обезличен. А вот на селе – уклад другой. Административную власть олицетворяет сельисполком, образование – школа, здравоохранение – фельдшерско-акушерский пункт, торговлю – магазин, а представитель закона – это участковый. Мелкие кражи, ссоры между соседями, семейные скандалы – это наиболее распространенные правонарушения в сельской местности. Но бывают и резонансные – пару лет назад в Прудке задержали поджигателя. На его счету было 5 пожаров. Если бы не задержали, возможно, было бы больше. А не так давно в Борисковичах мужчина на протяжении трех часов истязал свою бывшую сожительницу. На пострадавшей практически не было живого места. В деревне, как и везде, народ разношерстный: кто-то трудолюбивый, а кто-то тунеядец, кто-то тактичный, а кто наоборот провоцирует конфликты. Очень часто в роли третейского судьи выступает именно участковый. И главное здесь не наказать, а урегулировать и помочь.

Владимир Демков охотник, охотник законопослушный. Оформил все необходимые документы, установил сейф для хранения оружия, при проверках Владимиру бояться нечего. Участковый инспектор – работа непростая, в том числе в психологическом плане. Это работа с людьми, к каждому нужно найти подход. Кто-то поймет после профилактической беседы, кого-то образумят административные санкции. Самый напряженный в плане криминогенности –

это теплые сезон. Под весенним солнышком расцветает и активность населения, в том числе и негативная. В холодную пору года жизнь замирает. Однако и тут есть свои нюансы. Осень – зима – это время когда дачники возвращаются в город, а воры, наоборот, отправляются за добычей на пустующие неохраняемые дачи. Так что у сельского шерифа времени расслабляться нет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ