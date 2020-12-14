Как и кому помогают соцработники в Мозыре?

Переодеть, накормить, выслушать и просто выразить сочувствие больному или пожилому человеку. Для работы сиделкой не требуется специального образования, но требуется безграничное терпение, человечность, доброта и участие. Услуги сиделки в Мозыре предоставляет Территориальный центр социального обслуживания населения,

Не просто помощник по хозяйству, а настоящий друг, которого всегда ждут с нетерпением. Социальными услугами сиделки в Мозыре пользуются 60 инвалидов первой и второй группы. За престарелыми людьми, как правило, закрепляется работник, который и ухаживает на протяжении нескольких лет. Сиделка выполняет санитарно-гигиенические процедуры, готовит и подогревает еду, кормит, может дать лекарство, измерять давление. Но, главное, окружает внимаем и дарит общение.

Менять любимую сиделку Галину Ивановну Владимир Константинович не согласен даже на профессиональную медсестру. Говорит, такой квалифицированный уход за его супругой, прикованной к постели, искал давно. Но с женщинами, которые приходили раньше, найти общий язык не смог. Да и сама Галина Ивановна своим подопечным отвечает полной душевной взаимностью.

Самому Владимиру Константиновичу по хозяйству помогает закрепленный соцработник. Убрать дома, сходить в магазин или аптеку, погладить – это лишь часть того, что делает Людмила Григорьевна. И, как и ее коллега, важным считает поддержку не только физическую, но и эмоциональную.

Всего в Территориальном центре соцобслуживания населения Мозырского района работает 21 сиделка. Их главная задача – стать связующим звеном между подопечным и окружающим миром, и, конечно, заботиться от чистого сердца.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ