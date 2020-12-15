Площадь Ленина, движение по-новому

Площадь Ленина подверглась капитальному ремонту. Еще пару дней назад были сомнения, успеют ли дорожники к Новому году завершить глобальные работы? Сегодня сомнения отпали. На площади уже наносят разметку, причем, от прежней, привычной, она отличается.

В Новый год – с новыми планами, целями, мечтами. И с новой схемой движения в центре Мозыря. В декабре дорожные и коммунальные службы спешат завершить реконструкцию и ремонт на площади Ленина и прилегающих улицах. Уже сегодня напротив дома 138 по улице Советской (ориентир — магазин «Евроопт») появилась разметка для двойной парковки. Между рядами стоящих автомобилей сквозного проезда для транспорта не будет. Чтобы повернуть на Ленинскую, парковку придется полностью объехать. Уйдет в прошлое знаменитое «кольцо» в центре площади Ленина. А вот при движении с площади Горького на улицу Советскую в сторону улицы Ленинскую и в обратном направлении, а также от площади Горького по улице Советской до площади Примостовой (и обратно), все останется без изменений. Новая разметка и соответствующие дорожные знаки появятся в ближайшие дни.