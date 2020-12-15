ГАИ Гомельской области проведет декаду усиленного контроля за маршрутными такси

Госавтоинспекция усилит контроль за водителями маршрутных транспортных средств в Гомельской области с 15 по 25 декабря. Как уточнили в УГАИ, несмотря на принимаемые меры, остается сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Это касается городских и междугородних маршрутов. Зачастую водители этой категории не дисциплинированны на дороге, допускают многочисленные нарушения ПДД. Сотрудники областной Госавтоинспекции в ближайшую декаду проведут рейды, направленные на пресечение нарушений дорожного движения и правил перевозки пассажиров.