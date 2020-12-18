Не Арина Родионовна, скорее Мэри Поппинс. Услуги социальной няни

Рождение двойни для семьи – не только двойное счастье, но и двойная нагрузка. Чтобы снять часть забот, государство предлагает таким семьям воспользоваться услугами социальной няни. Кормить, гулять, сопровождать в поликлинику… Няня на подхвате тогда, когда это необходимо. Съемочная группа «Телеканала» побывала в семье Бакун. Чуть более года назад семья, где росла единственная дочь, стала многодетной.

Чуть больше года назад в семье Вячеслава и Ольги Бакун, где воспитывалась единственная дочь Алиса, произошло пополнение. На свет появились малышки Алина и Женя. Семья в одночасье стала многодетной. А мама Ольга внезапно оказалась в ситуации, когда двух рук стало мало. Семья обратилась за помощью в соцслужбу. По законодательству родителям, у которых появилась двойня, полагается социальная няня. За семьей закрепили профессиональную няню Юлию Качан. Не Арина Родионовна, а, скорее, Мэрри Попинс. Юлия приходит к детям каждый день по будням на четыре часа. Играет с малышками, водит на прогулку, кормит, переодевает…

У Юлии Качан на попеченье две пары малышей. Полдня она проводит с Алиной и Женей, еще пол дня с детками из другой семьи.

Няня помогает семье пока малышам не исполниться 3 года, либо пока дети не пойдут в детский сад. Юлия признается, за это время, очень сильно привыкает к малышам. В Мозыре в 2020 году родилось 11 двоен. Но рассчитывать на помощь соцслужбы могут так же семьи, воспитывающие двоих и более детей-инвалидов, один из которых не достиг четырех лет, а еще мама ребенка-инвалида в возрасте до 4 лет. Сегодня в центре соцзащиты работает 9 нянь, которые помогают воспитывать 36 детей в 18 мозырских семьях.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ