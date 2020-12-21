Мозырские правоохранители обнаружили у местного жителя более 100 литров алкогольной продукции

17 декабря мозырскими правоохранителями был установлен факт незаконного хранения спиртосодержащей жидкости. Насторожило, что неизвестный мужчина перекладывает 20 литров спиртосодержащей жидкости из хозяйственной постройки в автомобиль. В постройке было обнаружено ещё 220 литров спиртосодержащей жидкости. Подозрения стражей закона подтвердились. Дома была обнаружена алкогольная продукция, не маркированная в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь. Общее количество найденного составило 129 бутылок брендов различных наименований, общий объём спиртного составил 113,7 литров. Спиртосодержащая продукция изъята, в отношении 41-летнего мозырянина начат административный процесс.