Зимняя дорога. МЧС, РОВД, дорожники, коммунальники вместе провели учения

Снегопады, метели, гололед. В ожидании зимы автолюбители меняют резину, готовятся и специальные службы. МЧС, РОВД, дорожники, коммунальники вместе провели учения. Смоделировали ситуацию. Большегруз съехал в кювет. Действовали по инструкциям. Алгоритм. На место прибыл представитель РОВД, он оценил дорожную обстановку. Совместно с коммунальными службами, на чьем балансе все городские дороги, было принято решение по отбуксировке машины. Отбуксировку большегруза выполняет организация, обслуживающая дорогу на ближайшую транспортную площадку. Подобные учения позволяют всем заинтересованным службам и ведомствам наработать опыт, который пригодится им при решении реальных задач.