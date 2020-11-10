В Мозырском районном исполнительном комитете выбрали актив молодежного парламента. Координировал работу заместитель председателя Мозырского районного Совета депутатов XXVIII созыва Олег Сосновец.

В малом зале исполкома собрались активные представители школ города и района, студенты Мозырского государственного университета имени Шамякина, политехнического и медицинского колледжей. Выборы проходили путем открытого голосования. «Парламентские» кресла заняли 75 учащихся учреждений образования Мозырского района. Председателем Молодежного парламента Мозырского Совета депутатов избрана Диана Мишура, заместителем стал Михаил Кутько. Также сформировано 5 комиссий, которые начнут работу в различных сферах. За сектор информационной политики будет отвечать студентка политехнического колледжа Карина Савенко,

ученица средней школы №11 Дарья Капчевская возьмет ответственность за сферу образования, донести значимость активного образа жизни постарается студентка Мозырского медицинского колледжа Мария Замыко, наладит работу с регионами студент педагогического университета Владислав Кашеед,

а культурно-массовые мероприятия станут ярче в руках Александра Александровича из средней школы №1. Что ни говори, а будущее за молодым поколением. Все креативные идеи исходят от тех, кто шагает в ногу со временем. Такой молодежный совет станет площадкой для диалога между молодежью и местными властями. Теперь идеи, несомненно, будут реализованы. Отметим, что молодежные парламенты сегодня существуют и во всех областных городах страны. Для лидеров из разных школ, которых выбирают голосованием, – это реальная возможность доносить интересы своих сверстников до власти. Ирина Высоцкая, Олег Фицнер. ТКМ