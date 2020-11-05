Четверг – день работы смотровых комиссий. Съемочная группа Телеканала вместе с представителем МЧС, коммунальных, газовых служб, медиками, сотрудниками правоохранительных органов, социальными работниками посетили несколько адресов в микрорайоне «Железнодорожный». Внимание комиссии, как обычно, направлено на особые категории граждан. Под пристальным контролем – частный сектор. Ведь на пороге зима, активный отопительный сезон.
Указать на опасные недочеты, помочь их исправить. В дом по ул. Островского комиссия заглянула не случайно. Его хозяйка, Мария Васильевна, одинокая пенсионерка, весной пострадала от отравления угарным газом. Сегодня в доме снова дымовая завеса и характерный запах. Топится печь, а заслонка, закрывающая дымоход, закрыта. На счастье Марии Васильевны, в дом нагрянули гости. Оказалось, есть опасность не только угореть, но и сгореть.
Не все радушно открывали дверь представительной делегации. Валентина Леоновна, напротив, смотровую комиссию ждала, хотя к особой категории не относится. В ее доме на улице Мирной тепло, чисто, но вот мира и спокойствия нет. Сын не дает житья. Большую часть времени женщина живет под замком, стараясь не пересекаться с родным чадом. Сын – инвалид, диабетик, да еще и злоупотребляет спиртным. Мать не раз вытаскивала его с того света. Но вместо благодарности – угрозы и упреки. В милицию женщина обращаться не хочет, боится, из дому уезжать тоже. Смотровой комиссии придется решать непростую задачу.
Оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается, и периодически контролировать жильцов из группы риска. В списке смотровой комиссии еще немало адресов. Через неделю она снова продолжит свою работу.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
Спасли бабушку от отравления угарным газом. Неcчастный случай удалось предотвратить во время работы смотровой комиссии
Четверг – день работы смотровых комиссий. Съемочная группа Телеканала вместе с представителем МЧС, коммунальных, газовых служб, медиками, сотрудниками правоохранительных органов, социальными работниками посетили несколько адресов в микрорайоне «Железнодорожный». Внимание комиссии, как обычно, направлено на особые категории граждан. Под пристальным контролем – частный сектор. Ведь на пороге зима, активный отопительный сезон.