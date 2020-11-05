Спасли бабушку от отравления угарным газом. Неcчастный случай удалось предотвратить во время работы смотровой комиссии

Четверг – день работы смотровых комиссий. Съемочная группа Телеканала вместе с представителем МЧС, коммунальных, газовых служб, медиками, сотрудниками правоохранительных органов, социальными работниками посетили несколько адресов в микрорайоне «Железнодорожный». Внимание комиссии, как обычно, направлено на особые категории граждан. Под пристальным контролем – частный сектор. Ведь на пороге зима, активный отопительный сезон.

Указать на опасные недочеты, помочь их исправить. В дом по ул. Островского комиссия заглянула не случайно. Его хозяйка, Мария Васильевна, одинокая пенсионерка, весной пострадала от отравления угарным газом. Сегодня в доме снова дымовая завеса и характерный запах. Топится печь, а заслонка, закрывающая дымоход, закрыта. На счастье Марии Васильевны, в дом нагрянули гости. Оказалось, есть опасность не только угореть, но и сгореть.

Не все радушно открывали дверь представительной делегации. Валентина Леоновна, напротив, смотровую комиссию ждала, хотя к особой категории не относится. В ее доме на улице Мирной тепло, чисто, но вот мира и спокойствия нет. Сын не дает житья. Большую часть времени женщина живет под замком, стараясь не пересекаться с родным чадом. Сын – инвалид, диабетик, да еще и злоупотребляет спиртным. Мать не раз вытаскивала его с того света. Но вместо благодарности – угрозы и упреки. В милицию женщина обращаться не хочет, боится, из дому уезжать тоже. Смотровой комиссии придется решать непростую задачу.

Оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается, и периодически контролировать жильцов из группы риска. В списке смотровой комиссии еще немало адресов. Через неделю она снова продолжит свою работу.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ