16 ноября – последний срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, на землю и арендную плату

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики

Беларусь по Мозырскому району напоминает! 16 ноября –

срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, налога на землю и арендную плату. Убедительно просим Вас не откладывать уплату налогов на последние дни. Справки по телефонам: 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.