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Рубрика: Новости

16 ноября – последний срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, на землю и арендную плату

5 ноября 2020, 20:46

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Мозырскому району напоминает! 16 ноября –
срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, налога на землю и арендную плату. Убедительно просим Вас не откладывать уплату налогов на последние дни. Справки по телефонам: 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.

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