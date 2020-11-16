Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь по Мозырскому району напоминает! 16 ноября –
срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, налога на землю и арендную плату. Убедительно просим Вас не откладывать уплату налогов на последние дни. Справки по телефонам: 21-02-94; 21-02-96; 21-02-97.
Рубрика: Новости
16 ноября – последний срок уплаты физическими лицами налога на недвижимость, на землю и арендную плату
5 ноября 2020, 20:46
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики