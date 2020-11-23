Состоялся архипастырский визит Патриаршего Экзарха в Туровскую епархию

22 ноября 2020 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице и праздник иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», состоялся архипастырский визит Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, в Туровскую епархию.

Визит Предстоятеля Белорусской Православной Церкви был приурочен к отмечаемому в 2020-ом году 1015-летию образования Туровской епархии, а также 5-летию пребывания в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре точной копии иконы Божией Матери «Скоропослушница» написанной на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар специально для Туровской епархии.

Центральным моментом торжеств стала Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе г. Мозыря, которую возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении епископа Туровского и Мозырского Леонида.