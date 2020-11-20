С 1 января будущего года вырастет заработная плата в бюджетных организациях

В соответствии с постановлением Совета Министров с 1 января 2021 года базовая ставка для бюджетных организаций будет равна 195 белорусских рублей. Это влечет за собой рост зарплат в бюджетных организациях. По сравнению с 2020 годом базовая ставка вырастет на 10 белорусских рублей, или на 5,4%. Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Таким образом, данная мера затронет более 830 тыс. работников бюджетной сферы.