С музыкой по жизни! Посвящение в юные музыканты ДШИ №2

Каждую осень творческие коллективы знакомятся с юными талантами и раскрывают потенциал в различных направлениях. В Детской школе искусств №2 уже стало доброй традицией проводить праздник «Посвящение в юные музыканты» для ребят, которые совсем недавно переступили порог школы.

Поступление в музыкальную школу – особая веха в жизни ребенка и его семьи. Школьный праздник «Посвящение в юные музыканты» – это первое значимое, яркое и запоминающееся событие в жизни первоклассника. Оно дает возможность ребенку ощутить себя частью коллектива, осознать значимость учебной деятельности, в которой он делает свои первые робкие шаги.

Праздник музыки провели в стиле театрализованного концерта, в котором показали небольшие успехи обучения начинающих талантов, познакомились с музыкальными инструментами и оценили навыки старших товарищей. Детей подбадривали лучшие зрители – родители и гости, которые приветствовали выступающих бурными аплодисментами. Не обошлось без клятв: все юные музыканты поклялись, что будут идти с музыкой по жизни и не свернут с избранного пути! Самым ярким и запоминающимся моментом праздника стало вручение первоклассникам памятных дипломов и подарков. Хоть детям только начинают проявлять любовь к музыке и все у них еще впереди. Но этот день они наверняка запомнят.

Ирина Высоцкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ