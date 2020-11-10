Аллея семейных деревьев за городским парком пополнилась новыми кленами. Участие в посадке, инициированной районной организацией Белорусского республиканского союза молодежи, приняли активные семьи района.

Семья Судибор на посадку деревьев приехала в полном составе. Глава семейства признался, мужской план на жизнь выполнил, и даже перевыполнил: жильем семью обеспечил, а клены сажает сразу с двумя сыновьями. Старший Егор причастностью к хорошему делу очень гордится.

Аллея семейных деревьев, которая уже второй год растет за городским парком, на этот раз пополнилась десятком кленов. Активные молодые мозыряне показали пример своим детям и пополнили личную копилку добрых дел. На каждом саженце – именная семейная табличка. Кстати, клен для посадки выбран не случайно: он считается символом удачи, и сулит благополучие. Сама аллея в очень живописном месте – недалеко от реки Припять. Вот уже несколько сезонов она пополняется новыми деревцами. Со временем они превратятся в красивый тенистый парк.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.

ТКМ