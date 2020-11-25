Россыпь талантов «Осеннего аккорда-2020». Взрослая программа

Такой россыпью талантов сцена Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода блистает всего один раз в год. В хмурые ноябрьские дни тон душевной теплой атмосфере задают яркие творческие люди – участники фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». В этом году, кроме непосредственно заводчан и членов их семей, в фестивале принимают участие представители дочерних предприятий Мозырского НПЗ. Волнение участников, конечно, чувствовалось еще до выхода на сцену. Переживали и те, кого после поздравляли с фестивальным дебютом, и те, для кого «Осенний аккорд» — это уже часть трудового года. Впрочем, перед последними задача стояла еще сложнее: не просто выступить, а вновь и вновь покорить строгое жюри и требовательного избалованного зрителя. На юбилейном, 15-м «Осеннем аккорде», Ольга Королева была дебютанткой. В этот раз сцена Дворца культуры с её появлением, действительно, зажглась. Динамичная энергичная композиция в исполнении заводчанки запомнилась зрителям. Харизматичная конкурсантка призналась, прошлогодний дебют открытием стал и для нее, и для коллег. Музыкальная палитра взрослой конкурсной программы «Осеннего аккорда», как говорится, на любой вкус: и лиричная «Белая береза», и динамичный «Эй, моряк». Есть репертуар легендарного Джо Кокера, и любимого многими Игоря Крутого, и современного Басты. Талантливые, харизматичные, неподражаемые. Так можно описать участников первого конкурсного дня фестиваля. Второй день сцена Дворца культуры нефтепереработчиков полностью отдана во власть поколения будущего – детей заводчан. А главная интрига – имя обладателя Гран-при, — раскроется 27 ноября, во время гала-концерта. Лучшие из лучших вновь выйдут на большую сцену, чтобы подарить каждому зрителю именно те эмоции, за которыми приходят на каждый «Осенний аккорд»: радость открытий, любовь к жизни и прекрасное настроение. Начало гала-концерта в 18.30.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ