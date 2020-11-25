Призыв с соблюдением всех противоэпидемических норм. 230 мозырян пополнят ряды Вооруженных Сил

Призыв с соблюдением всех противоэпидемических норм. Сбор – пять утра. На лицах и призывников, и многочисленных родственников, друзьях и любимых девушках маски. Но даже за ними слезы и волнения скрыть трудно. Говорят, нынешняя служба от той, которая была раньше, кардинально отличается, а вот эмоции родных и близких все те же. Сегодня эмоций было много, хотя к пункту назначения отправились всего 24 парня. Совсем скоро они, как и остальные призывники, они пополнят ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сами без пяти минут солдаты в здании военкомата ждут первых команд и они – через пару минут, от начальника призывного участка, после отправка. Сначала в Гомель, на повторную медкомиссию и распределение, потом в учебную часть. Служить будут практически во всех частях республики.

Отправка новобранцев в войска продлится до 30 ноября. Всего за это время в Вооруженные Силы страны планируется направить порядка 10 тысяч человек. Мозырян среди них будет 230. Церемония принятия присяги запланирована на 12 декабря.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ