«Птичья столовая» 9 школы

С наступлением холодов учащиеся средней школы заботятся о сытной зимовке птиц. В организации «птичьей столовой» на школьной территории принимает педагогический коллектив, родители учащихся и, конечно, сами дети.

Кормушки разных размеров и разного дизайна на территории 9-ой школы – это наглядная забота о пернатых братьях наших меньших. Глубокой осенью, когда продукты питания добыть для птиц весьма проблематично, на помощь приходят школьники. Волонтерская работа – это часть образования и воспитания. С малых лет ребята учатся с любовью относиться к окружающему миру. Каждый класс, причем как младший блок, так и старшеклассники, мастерит кормушку. Сделать мини-платформу, чтобы пернатые могли столоваться, это одно, важно на протяжении всего холодного и голодного сезона, постоянно наполнять ее продуктами.

В столовой для пернатых нет дискриминации, рады и синицам, и голубям, и воронам. Здесь уже есть и свои постояльцы.

В благотворительной акции задействованы не только педагоги и дети, но и родители. Этот яркий домик для птиц – кормушка, а для ребят напоминает о том, что «Помощь рядом».

Акция «Птицы на кормушке» проводится каждый год и на протяжении многих лет. Это связующее волонтерское звено между поколениями.

Кстати, после школьного примера многие ребята вывешивают собственноручно изготовленные кормушки у себя во дворах. Добро заразительно, к эстафете подключаются все новые участники.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ