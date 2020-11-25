Нацагентство по туризму начало принимать заявки на конкурс «Познай Беларусь»

Стартовал XVIII Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь». В этом году утверждены 10 номинаций, в которых будут соревноваться профессионалы туризма и любители путешествий. Сроки приёма заявок — по 9 декабря. Жюри выберет лучших экскурсовода, туристическую компанию и лучший санаторий. Десятки номинаций «Агроэкоусадьба года», «Материал года», «Музеи и объекты развлечения», «Фотография, рассказы о малой Родине». Кроме того, выберут лучший проект в туротрасли.

Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь» проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.