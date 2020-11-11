После масштабного ремонта вновь открыл свои двери музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда». Одной из первых его посетила наша съемочная группа.
«Палеская веда» преобразилась. Это видно уже с улицы. Отремонтированное здание, кованные решетки на окнах… Внутри тоже никакой музейной пыли. Пол, потолок, стены – все новое и чистое, даже сами экспонаты, кажется, немного посвежели. В вестибюле появилась стойка регистрации посетителей и инфокиоск, с помощью которого можно совершить экскурсию по всем музеям Мозырщины. Гостей встречает сразу несколько декоративных панно с глубоким смыслом. Над созданием декора трудились профессиональные дизайнеры, автор концепции Член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель фонда «Культурное наследие и современность» Алла Сташкевич. А вот сама экспозиция изменилась не сильно. Зато на историю земли полесской теперь можно посмотреть при помощи современных средств демонстрации.
Восточно-полесский каравай, сделанной по результатам этнографического исследования, приспособления, используемые в бортничестве (добыче меда диких пчел). Историю родного края здесь рассказывают самые разные предметы быта. Посетить обновленный музей можно в любой день с 10 утра до 6 вечера.
После масштабного ремонта вновь открыл свои двери музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда»
После масштабного ремонта вновь открыл свои двери музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда». Одной из первых его посетила наша съемочная группа.