После масштабного ремонта вновь открыл свои двери музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда». Одной из первых его посетила наша съемочная группа.

«Палеская веда» преобразилась. Это видно уже с улицы. Отремонтированное здание, кованные решетки на окнах… Внутри тоже никакой музейной пыли. Пол, потолок, стены – все новое и чистое, даже сами экспонаты, кажется, немного посвежели. В вестибюле появилась стойка регистрации посетителей и инфокиоск, с помощью которого можно совершить экскурсию по всем музеям Мозырщины. Гостей встречает сразу несколько декоративных панно с глубоким смыслом. Над созданием декора трудились профессиональные дизайнеры, автор концепции Член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель фонда «Культурное наследие и современность» Алла Сташкевич. А вот сама экспозиция изменилась не сильно. Зато на историю земли полесской теперь можно посмотреть при помощи современных средств демонстрации.

Восточно-полесский каравай, сделанной по результатам этнографического исследования, приспособления, используемые в бортничестве (добыче меда диких пчел). Историю родного края здесь рассказывают самые разные предметы быта. Посетить обновленный музей можно в любой день с 10 утра до 6 вечера.