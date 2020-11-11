Детская художественная школа искусств № 2. Итоги масштабного ремонта

Искать вдохновение в окружающем мире учат воспитанников Мозырской детской художественной школы искусств. Живопись, скульптуру, декоративную композицию и другие творческие дисциплины здесь преподают с 1978 года. За 42 учебных года из стен художественной школы вышло несколько сотен одаренных выпускников.

Для постижения ребенком совершенства предметного мира – его форм, цветов, объемов, — в «художке» есть богатый реквизит. Но люди творческие хорошо знают, для создания картин или скульптур важна еще и атмосфера. Ученикам и педагогам старейшей в городе творческой школы в 2020-м повезло: учреждение дополнительного образования попало под программу масштабного благоустройства. За несколько месяцев силами работников производственного кооператива «Мозырьстрой» и самой художественной школы проделана колоссальная работа. Главная гордость – огромные витражные окна высотой больше трех метров. Их заменили впервые, с момента открытия здания.

Еще одно значимое место для художественной школы – внутренний дворик, где будущие виртуозы живописи собираются на пленэры. Сегодня территорию осовременили и облагородили: новая тротуарная плитка, декоративные композиции, небольшая безопасная лестница. В теплое время года зазеленеют деревья и кустарники. Первые маленькие шаги в мир большого искусства в этом дворике делают нынешние ученики. И обязательно сделают те, кто придет в будущем. Возможно, не все станут великими художниками или скульпторами. Но все выпускники Мозырской детской художественной школы искусств знают, создать свой собственный шедевр под силу каждому.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ