Искать вдохновение в окружающем мире учат воспитанников Мозырской детской художественной школы искусств. Живопись, скульптуру, декоративную композицию и другие творческие дисциплины здесь преподают с 1978 года. За 42 учебных года из стен художественной школы вышло несколько сотен одаренных выпускников.
Для постижения ребенком совершенства предметного мира – его форм, цветов, объемов, — в «художке» есть богатый реквизит. Но люди творческие хорошо знают, для создания картин или скульптур важна еще и атмосфера. Ученикам и педагогам старейшей в городе творческой школы в 2020-м повезло: учреждение дополнительного образования попало под программу масштабного благоустройства. За несколько месяцев силами работников производственного кооператива «Мозырьстрой» и самой художественной школы проделана колоссальная работа. Главная гордость – огромные витражные окна высотой больше трех метров. Их заменили впервые, с момента открытия здания.
Еще одно значимое место для художественной школы – внутренний дворик, где будущие виртуозы живописи собираются на пленэры. Сегодня территорию осовременили и облагородили: новая тротуарная плитка, декоративные композиции, небольшая безопасная лестница. В теплое время года зазеленеют деревья и кустарники. Первые маленькие шаги в мир большого искусства в этом дворике делают нынешние ученики. И обязательно сделают те, кто придет в будущем. Возможно, не все станут великими художниками или скульпторами. Но все выпускники Мозырской детской художественной школы искусств знают, создать свой собственный шедевр под силу каждому.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Детская художественная школа искусств № 2. Итоги масштабного ремонта
Искать вдохновение в окружающем мире учат воспитанников Мозырской детской художественной школы искусств. Живопись, скульптуру, декоративную композицию и другие творческие дисциплины здесь преподают с 1978 года. За 42 учебных года из стен художественной школы вышло несколько сотен одаренных выпускников.