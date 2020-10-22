В сельской местности участились случаи появления мошенников под видом гадалок или продавцов. В милиции просят быть осторожнее и внимательнее относиться к своему имуществу

В Мозырском РОВД предупреждают о возможности всплеска преступлений, связанных с обманом населения. Жертвами преступников становятся пожилые жители сельских населенных пунктов.

Основные используемые уловки – снятие порчи или продажа дешевых товаров под видом дорогих. Вводя в заблуждение пенсионеров, злоумышленники рассказывают, к примеру, о «срочной необходимости снятия порчи, чтобы избавиться от проблем со здоровьем». А затем уговаривают отдать золотые кольца или другое имущество «а время якобы для использования в церковном богослужении». В дома мозырян преступники могут проникнуть и под видом продавцов дорогих товаров «по самым низким ценам». После таких визитов можно не досчитаться своих сбережений. В ОДС Мозырского РОВД рекомендуют жителям района при появлении подобных лиц сразу звонить по номеру 102.