В Калинковичском районе, в населенных пунктах Домановичи и Капличи, открылись две станции обезжелезивания воды

Всего в Калинковичском районе работают 14 станций обезжелезивания. Сегодня их список пополнился. Жители еще двух населенных пунктов — Домановичей и Капличей — избавились от извечной проблемы Полесья – желтой воды. В торжественной обстановке, с традиционным перерезанием ленточки, с песнями и официальными речами станции открыли. Надо отметить, что станции строили с запасом, на перспективу расширения деревень. Все для того, чтобы уровень жизни на селе приближался к городскому. Евгений Буниславович Адаменко, как депутат округа, о проблеме знал, люди к нему приходили по поводу качества воды и на личные приемы, озвучивали ее неоднократно. Искренне рад, что эти обращения сняты. Всего на 2020 год на строительство пяти станций обезжелезивания было выделено 855 тысяч рублей. Финансирование велось из областного и республиканского бюджетов. Три станции открыли чуть раньше. Домановичи и Капличи должны были быть последними в этом году, но не за горами открытие еще двух аналогичных объектов. Ток что совсем скоро жители Горбович и Козлович будут также искренне делиться эмоциями, как и эти женщины из Домановичей.

О том, что теперь их вода стала жидкостью прозрачной, жители Капличей убедились на своеобразной дегустации. В этом населенном пункты вода была не только желтая, но и бежала без напора и с перебоями. Одновременно решили обе проблемы.

Вода из водопровода в этом агрогородке , после того, как прошла процесс обезжелезивания, соответствует всем показателям. Раньше содержание железа почти в 10 раз превышало норму. А в целом на сегодняшний момент обеспеченность водоснабжением питьевого качества в Калинковичском район достигает 95 %. При таких активных темпах –100 % — дело пары лет.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ