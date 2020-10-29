В КГБ поджог здания ГАИ квалифицировали как акт терроризма

Поджог здания ГАИ в Мозыре переквалифицировано из особо злостного хулиганства в акт терроризма. ч.1 ст.289 Уголовного кодекса. Расследованием будет заниматься Управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. Напомним, 28 октября около 3.30 ночи в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия через минуту после того, как поступило сообщение от местного жителя, который рассказал о случившемся. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге огонь потушили пожарные. В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали «Возмездие!».