Выездной семинар-совещание с участием руководящего аппарата района прошел сегодня на базе Скрыгаловского сельского совета. На повестке дня – условия проживания местного населения, его быт, медицинское обслуживание, образование, трудоустройство, культурный досуг.

Наталья Леонидовна в фельдшерско-акушерском пункте деревни Белая работает уже 25 лет! Знает все о здоровье взрослых и маленьких местных жителей. Уколы, давление, первая медицинская помощь, а еще обходы на дому. Осенние недели – период массовой вакцинации. Здесь же население проходит диспансеризацию. Гостей заведующая ФАПом встречает спокойно и уверено: рабочий процесс давно отлажен, разве что эпидемиологическая ситуация внесла небольшие коррективы.

Вот так, на реальных примерах, участники выездного семинара знакомятся с жизнедеятельностью каждого населенного пункта. На День Скрыгаловского сельсовета собрались депутаты, руководители структурных подразделений райисполкома и председатели других сельсоветов района. В плане посещений – почтовое отделение, точка РКБО, магазин, библиотека, школа. Центр местной культурной жизни – сельский клуб. Здесь занятие по вкусу находят и пожилые люди, и юные таланты. С таким же позитивным настроением участников семинара встречали в школе. Ученики и педагоги подробно представили экологическое направление работы, пригласили на выставку тематических поделок и фоторабот. Гости, в свою очередь, передали подарок – сертификат на две тысячи рублей для укрепления материально-технической базы. Подобные мероприятия на районе проходят ежемесячно. Каждый День сельсовета – это дополнительная возможность узнать, чем и как живут сельчане, есть ли проблемы, требуется ли помощь.

Значимый момент семинара – возложение цветов к памятнику, который возведен в Белой в честь мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ