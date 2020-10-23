Транзит через Беларусь без справок и самоизоляции: разъясняем, что для этого нужно

С 00:00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-ти дневной самоизоляции. Гражданам Беларуси при въезде в страну справка не нужна.

Для того, чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси.

Такими документами могут быть:

— проездной документ (билет),

— транзитная виза Республики Беларусь,

— официальное приглашение органа (организации) государства следования,

— путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения,

— иные документы.

У иностранцев или лиц без гражданства, у которых не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции. Однако таким лицам пограничники будут выдавать «анкету прибывшего», в которой гость страны должен оставить запись: «транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов».

Важно знать, что эту анкету лицо обязано сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

Обратите внимание! Лица, которые НЕ УСПЕЮТ ЗА 24 ЧАСА осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции (для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения).