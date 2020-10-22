500 школьников Мозыря и района будут посещать дневные оздоровительные лагеря во время осенних каникул

500 школьников Мозырского района будут посещать дневные оздоровительные лагеря во время осенних каникул. Учеников в возрасте от 6 до 14 лет ждут как в городских, так и в сельских учреждениях образования. Досуг во время каникул будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Для детей подготовлены культурные и развлекательные мероприятия. Также запланированы профилактические встречи с представителями ГАИ, МЧС, ОСВОДа. Еще для 55-ти мозырских школьников каникулы станут отличной возможностью подзаработать: совместно с Центром занятости населения будет организована вторичная занятость. Как правило, трудовые лагеря посещают старшеклассники.