Территориальный центр обслуживания населения возобновляет бесплатную доставку продуктов

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, осуществляет БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости для пожилых граждан и инвалидов I и II группы. Заявки принимаются специалистами Центра в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.30 по телефонам: 8-033-600-49-27 и 22-52-26.