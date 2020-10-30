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Рубрика: Новости

Территориальный центр обслуживания населения возобновляет бесплатную доставку продуктов

30 октября 2020, 20:47

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» на период распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, осуществляет БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости для пожилых граждан и инвалидов I и II группы. Заявки принимаются специалистами Центра в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.30 по телефонам: 8-033-600-49-27 и 22-52-26.

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