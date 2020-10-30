Лось стал причиной крупной аварии возле Калинковичей

ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Пассат» и фуры произошло около 12-ти часов дня 30 октября. Машины двигались каждая в своей полосе, когда на проезжую часть с правой стороны неожиданно выскочило парнокопытное животное. Задев легковушку лось перепрыгнул прямо в кабину грузового автомобиля. Животное погибло на месте происшествия. Водителя фуры доставили в травматологическое отделение районной больницы. В «Фольксвагене» никто не пострадал.