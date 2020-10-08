Тема охраны труда и концепция «нулевого травматизма». В Калинковичах эту тему поднимал главный профсоюзный лидер Беларуси

Профсоюзный лидер Беларуси Михаил Орда посетил Калинковичи с рабочим визитом. На повестке дня – тема охраны труда и концепция «нулевого травматизма».

Опыт предприятия «Коммунальник Калинковичский» необходимо внедрять по всей Гомельской области. А в перспективе – в масштабах всей страны. Такое предложение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время рабочего визита в Калинковичский район. Встреча лидера профсоюзного движения с руководством «Коммунальника» и одного из подразделений — мини-ТЭЦ, — совпала с праздником — Всемирным днем действий за достойные условия труда

Сохранять нулевую статистику по травматизму калинковичским коммунальникам удается уже на протяжении пяти лет. При этом ситуация по стране, в целом, сегодня не радует: за шесть месяцев этого года на белорусских предприятиях зарегистрировано более 500 случаев производственного травматизма. Одна из основных причин несчастных случаев на предприятиях – нарушение трудовой дисциплины. На районной мини-ТЭЦ к этому вопросу подходят строго: каждая производственная площадка закреплена за одним из сотрудников. Он контролирует самые разные вопросы.

Авторская система контроля, техническое вооружение и четко организованная система работы между профсоюзом и нанимателем дают свои плоды. Это подтверждают неумолимые цифры статистики. О концепции «нулевого травматизма», методах и возможностях ее реализации Михаил Орда продолжил диалог в Калинковичском райисполкоме. Туда на встречу пригласили представителей профсоюзных организаций всего района.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ