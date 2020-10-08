Мошенник через Viber похитил с банковских карт мозырянина 41 тысячу рублей

62-летнему жителю Мозыря поступил звонок на Viber. Неизвестный обратился к нему по имени-отчеству, представился работником одного из банков и сообщил о попытках взлома к банковских карт мужчины. Во время общения мозырянин ответил, что у него нет карты этого банка, но есть другие. Собеседник убедил пенсионера, что оказывает экстренную помощь клиентам и других банков и, якобы для временной блокировки карточек, выведал у мужчины реквизиты четырех банковских карт и одной карты его жены, а также попросил его сообщить коды из SMS-сообщений для подтверждения операций. В результате со счетов семьи было списано свыше Br41 тыс. Супруги поняли, что их обманули, и обратились в милицию. Мозырский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) УК.