Станет шире, но без каштанов. Улицу Советскую расширяют до четырех полос

На электронную почту Телеканала Мозырь пришло очень эмоциональное письмо. ЭТО ПРОСТО ШОК!!! КАК ТАК МОЖНО БЫЛО ПОСТУПИТЬ С ДЕРЕВЬЯМИ НА СОВЕТСКОЙ, ЗАЧЕМ ИХ СРЕЗАЛИ????? ЗАЧЕМ, РАДИ ЧЕГО, ЧТОБЫ ВСЕ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАТЬ, КАК ТАК МОЖНО ПОСТУПАТЬ С ПРИРОДОЙ!!! Мы не могли остаться безучастными к такому обращению и обратились за комментариями в Мозырский райисполком.

Каштановая аллея была визитной карточкой улицы Советской. Где-то неделю назад там появились рабочие с бензопилами. Это событие спровоцировало многочисленные комментарии в городских пабликах, многие из них негативные: смертный приговор каштанам, боль и слезы, все закатать в асфальт! Действительно ли аллея была положена на алтарь комфорта человека или вырубка деревьев – необходимая вынужденная мера? Журналисты «Телеканала «Мозырь» обратились за комментариями в районную администрацию. В отделе архитектуры и строительства пояснили, каштаны были обречены, и, в первую очередь, не из-за изменений в транспортной инфраструктуре, а из-за того, что деревья были больны. Они располагались вблизи проезжей части, а многолетнее использование пескосоляной смеси в зимний период негативно сказалось на их корневой системе. В райисполкоме также уверили, зеленый баланс будет восполнен: вместо каждого вырубленного дерева посадят новое, вдоль расширенной дороги. Проезжая часть с Примостовой на площадь Ленина станет четырехполосной, она расширится, за счет этого пространства получится своего рода небольшой проспект. В целом, в 2020 Мозырь видоизменился. Реализуются масштабные работы по благоустройству, в том числе и связанные с тем, что город вошел в список 11 населенных пунктов с ускоренным развитием.

Если на Советской и Ленинской работа в самом разгаре, на Ульяновской и Рыжкова основные мероприятия выполнены, остались, так сказать, штрихи. Завершить все видоизменения планируется до наступления холодов.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ