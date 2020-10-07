На электронную почту Телеканала Мозырь пришло очень эмоциональное письмо. ЭТО ПРОСТО ШОК!!! КАК ТАК МОЖНО БЫЛО ПОСТУПИТЬ С ДЕРЕВЬЯМИ НА СОВЕТСКОЙ, ЗАЧЕМ ИХ СРЕЗАЛИ????? ЗАЧЕМ, РАДИ ЧЕГО, ЧТОБЫ ВСЕ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАТЬ, КАК ТАК МОЖНО ПОСТУПАТЬ С ПРИРОДОЙ!!! Мы не могли остаться безучастными к такому обращению и обратились за комментариями в Мозырский райисполком.
Каштановая аллея была визитной карточкой улицы Советской. Где-то неделю назад там появились рабочие с бензопилами. Это событие спровоцировало многочисленные комментарии в городских пабликах, многие из них негативные: смертный приговор каштанам, боль и слезы, все закатать в асфальт! Действительно ли аллея была положена на алтарь комфорта человека или вырубка деревьев – необходимая вынужденная мера? Журналисты «Телеканала «Мозырь» обратились за комментариями в районную администрацию. В отделе архитектуры и строительства пояснили, каштаны были обречены, и, в первую очередь, не из-за изменений в транспортной инфраструктуре, а из-за того, что деревья были больны. Они располагались вблизи проезжей части, а многолетнее использование пескосоляной смеси в зимний период негативно сказалось на их корневой системе. В райисполкоме также уверили, зеленый баланс будет восполнен: вместо каждого вырубленного дерева посадят новое, вдоль расширенной дороги. Проезжая часть с Примостовой на площадь Ленина станет четырехполосной, она расширится, за счет этого пространства получится своего рода небольшой проспект. В целом, в 2020 Мозырь видоизменился. Реализуются масштабные работы по благоустройству, в том числе и связанные с тем, что город вошел в список 11 населенных пунктов с ускоренным развитием.
Если на Советской и Ленинской работа в самом разгаре, на Ульяновской и Рыжкова основные мероприятия выполнены, остались, так сказать, штрихи. Завершить все видоизменения планируется до наступления холодов.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Станет шире, но без каштанов. Улицу Советскую расширяют до четырех полос
На электронную почту Телеканала Мозырь пришло очень эмоциональное письмо. ЭТО ПРОСТО ШОК!!! КАК ТАК МОЖНО БЫЛО ПОСТУПИТЬ С ДЕРЕВЬЯМИ НА СОВЕТСКОЙ, ЗАЧЕМ ИХ СРЕЗАЛИ????? ЗАЧЕМ, РАДИ ЧЕГО, ЧТОБЫ ВСЕ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАТЬ, КАК ТАК МОЖНО ПОСТУПАТЬ С ПРИРОДОЙ!!! Мы не могли остаться безучастными к такому обращению и обратились за комментариями в Мозырский райисполком.