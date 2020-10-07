На Республиканских соревнованиях по автомодельному спорту среди победителей мозыряне, воспитанники Центра юных пожарных

23-25 сентября в Бобруйске проходили Республиканские соревнования по автомодельному спорту в рамках XVIII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт». Примечательно, что среди тех, кто занял первые и вторые места в индивидуальном зачете, есть мозыряне, воспитанники центра юных пожарных.

Никита Будишевский перебирает свою автомодель после очередных гонок, а именно после Республиканских соревнований по автомодельному спорту, которые проходили в Бобруйске. Никита занял втрое место в классе моделей «БАГГИ-ДВС». Разобрать, почистить, поменять изношенные детали, заново собрать и отрегулировать. Молодой человек – студент 1-го курса Гомельского государственного технического университета, специальность – промышленная теплоэнергетика. В объединение по интересам «Спортивное автомоделирование» Центра юных пожарных Никита пришел 6 лет назад. Школьника буквально захватило это направление. Родители поддержали полезное увлечение. Автомоделирование – это вид спорта. Если в формуле один пилот за рулем автокара, то здесь пилот – за пультом радиоуправления. Но опять же, нужна профессиональная команда. Механик, который дозаправит топливом, оперативно поменяет резину и много-много других нюансов, ведь счет в соревнованиях идет на доли секунды. К слову, это весьма финансово затратное хобби. Но поистине увлеченные уверены, все это окупится в будущем, ведь знания –бесценны.

Еще один воспитанник Центра юных пожарных Николай Афанасенко на прошедших соревнованиях занял первое место в классе моделей «Формула (F-2)». К слову, у объединения по интересам «Спортивное автомоделирование» хватает поводов, чтобы гордиться и своими выпускниками и теми, кто сейчас занимается. Но главное, ребята получают здесь практические технические навыки. Ведь модель автомобиля по устройству порой на порядок сложнее обычного легкового автомобиля.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ