На Республиканских соревнованиях по автомодельному спорту среди победителей мозыряне, воспитанники Центра юных пожарных

23-25 сентября в Бобруйске проходили Республиканские соревнования по автомодельному спорту в рамках XVIII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт». Примечательно, что среди тех, кто занял первые и вторые места в индивидуальном зачете, есть мозыряне, воспитанники центра юных пожарных.
Никита Будишевский перебирает свою автомодель после очередных гонок, а именно после Республиканских соревнований по автомодельному спорту, которые проходили в Бобруйске. Никита занял втрое место в классе моделей «БАГГИ-ДВС». Разобрать, почистить, поменять изношенные детали, заново собрать и отрегулировать. Молодой человек – студент 1-го курса Гомельского государственного технического университета, специальность – промышленная теплоэнергетика. В объединение по интересам «Спортивное автомоделирование» Центра юных пожарных Никита пришел 6 лет назад. Школьника буквально захватило это направление. Родители поддержали полезное увлечение. Автомоделирование – это вид спорта. Если в формуле один пилот за рулем автокара, то здесь пилот – за пультом радиоуправления. Но опять же, нужна профессиональная команда. Механик, который дозаправит топливом, оперативно поменяет резину и много-много других нюансов, ведь счет в соревнованиях идет на доли секунды. К слову, это весьма финансово затратное хобби. Но поистине увлеченные уверены, все это окупится в будущем, ведь знания –бесценны.
Еще один воспитанник Центра юных пожарных Николай Афанасенко на прошедших соревнованиях занял первое место в классе моделей «Формула (F-2)». К слову, у объединения по интересам «Спортивное автомоделирование» хватает поводов, чтобы гордиться и своими выпускниками и теми, кто сейчас занимается. Но главное, ребята получают здесь практические технические навыки. Ведь модель автомобиля по устройству порой на порядок сложнее обычного легкового автомобиля.
Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ
На Республиканских соревнованиях по автомодельному спорту среди победителей мозыряне, воспитанники Центра юных пожарных
23-25 сентября в Бобруйске проходили Республиканские соревнования по автомодельному спорту в рамках XVIII республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт». Примечательно, что среди тех, кто занял первые и вторые места в индивидуальном зачете, есть мозыряне, воспитанники центра юных пожарных.